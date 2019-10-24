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Больше половины красноярских бизнесменов пожаловались на коррупцию

Главная Общество
Красноярск
13:47 24 Октября 2019
общество, опрос, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Предприниматели из Красноярского края активно жалуются на коррупцию. Опрос бизнесменов проводился в рамках специального проекта «Бизнес-барометр коррупции» от Торгово-промышленной палаты России. 

Так, в этом году свое мнение по поводу взяток высказали 47 тысяч предпринимателей со всей страны, из них около двух тысяч — бизнесмены из Красноярского края. 

«Около 68% опрошенных отметили, что сталкивались в своей деятельности с проявлениями коррупции, 19% из них – постоянно», — приводят данные авторы проекта. 

Около 38% красноярских бизнесменов считают, что уровень коррупции за последний год не изменился. А 18% уверены, что этот показатель только ухудшился. 

«Также почти половина опрошенных столкнулись с навязыванием представителями контрольно-надзорных органов платных товаров, работ услуг сторонних организаций. Наиболее часто это случалось при получении разрешений (47,5%), контроле выполнения санитарно-эпидемиологических норм (38,8%), в природоохранной сфере и решении вопросов вывоза ТБО (35,6%)», — жалуются предприниматели. 

Бизнесменов призывают жаловаться на коррупцию. Один из способов — анонимно ответить на вопросы анкеты на сайте проекта. 

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