Больше половины красноярских бизнесменов пожаловались на коррупцию

Предприниматели из Красноярского края активно жалуются на коррупцию. Опрос бизнесменов проводился в рамках специального проекта «Бизнес-барометр коррупции» от Торгово-промышленной палаты России.

Так, в этом году свое мнение по поводу взяток высказали 47 тысяч предпринимателей со всей страны, из них около двух тысяч — бизнесмены из Красноярского края.

«Около 68% опрошенных отметили, что сталкивались в своей деятельности с проявлениями коррупции, 19% из них – постоянно», — приводят данные авторы проекта.

Около 38% красноярских бизнесменов считают, что уровень коррупции за последний год не изменился. А 18% уверены, что этот показатель только ухудшился.

«Также почти половина опрошенных столкнулись с навязыванием представителями контрольно-надзорных органов платных товаров, работ услуг сторонних организаций. Наиболее часто это случалось при получении разрешений (47,5%), контроле выполнения санитарно-эпидемиологических норм (38,8%), в природоохранной сфере и решении вопросов вывоза ТБО (35,6%)», — жалуются предприниматели.

Бизнесменов призывают жаловаться на коррупцию. Один из способов — анонимно ответить на вопросы анкеты на сайте проекта.