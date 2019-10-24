В Красноярске нашли пропавшего 13-летнего подростка

Полицейские и волонтеры нашли пропавшего накануне 13-летнего мальчика. Он находился в одном из торговых центров Ленинского района. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД по краю.

«Сотрудники полка ППСП установили местонахождение 13-летнего подростка. В настоящее время с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины, по которым ребенок ушел из дома», — пояснили в ведомстве.

Напомним, 23 октября мальчик не вернулся домой из школы в районе ДК 1 Мая. Ребенок живет с опекуном — женщина обратилась в полицию. На поиски подростка отправились более 100 человек. Семья является благополучной, ранее несовершеннолетний никуда без предупреждения не уходил.