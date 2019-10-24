У жителя Ачинска арестовали недвижимость и сняли сбережения из-за чужого долга

Житель Ачинска вынужден расплачиваться за долги своего тезки — у мужчины арестовали два объекта недвижимости, а также начали снимать сбережения с зарплатной карты. После похода в банк Сергей Фадеев узнал, что является злостным неплательщиком — на нем висит долг в размере более 130 тысяч рублей. После детального изучения документов мужчина понял, что его принимают за другого человека. Оказалось, что в Ростовской области живет полный тезка ачинца. У них совпадают все данные, кроме прописки.

«Я в Ростовской области никогда не жил, даже там не был. На мое имущество наложили арест. На работу пришел исполнительный лист, чтобы там с меня взыскали более 10 тысяч рублей», — жалуется житель Ачинска.

Эксперты объяснили, что в этой ситуации разбираться должен сам пострадавший. Ему необходимо собрать все документы, чтобы доказать отсутствие долга. Мужчине следует написать жалобу приставам Ростовской области, а также прислать копию свидетельства о рождении и паспорта. Ответ должен прийти в течение месяца. Если этого не произойдет, то потерпевшему придется обратиться в суд.

Видео: телеканал «Оса»