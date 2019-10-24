Более полумиллиона жителей Красноярского края живут за чертой бедности

Счетная палата на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике краевого Заксобрания представила отчет об эффективности мер социальной поддержки граждан.

По данным аудиторов, в регионе стремительно растет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. За пять лет количество таких жителей увеличилось на 18,7%. Темпы выше среднероссийских показателей на 13,2%. За чертой бедности в регионе находятся более 500 тысяч человек - большая часть из них дети и трудоспособные граждане. При этом население региона составляет 2,9 млн человек.

«Проверка Счетной палаты края показала, что вопрос оказания господдержки отдельным слоям населения остается актуальным, однако пока малообеспеченные жители края не являются приоритетными получателями социальной помощи, а размер большинства регулярных денежных выплат является мизерным», — говорится в сообщении на сайте Законодательного собрания края.

Добавим, что по итогам прошлого года на социальную поддержку населения было направлено 33 млрд рублей.