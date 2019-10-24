Метро станет центральным объектом новой транспортной схемы Красноярска

Минтранс разрабатывает схему транспортного развития Красноярска, где все завязано на метро. Об этом в ходе заседания комиссии Горсовета сообщил руководитель департамента транспорта Александр Годованюк. Он отметил, что после открытия метрополитена количество автобусов в городе, по предварительным оценкам, будет сокращено на 50%. Однако это далекие планы – только началась корректировка проекта красноярской подземки.

В ближайших планах мэрии – повысить пассажиропоток в автобусах, который в прошлые годы неуклонно падал на 3-5%. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, стоит задача увеличивать показатель на 1,5–2% в год и к 2022 году перевезти 222,8 млн пассажиров.

Кроме того, департамент транспорта готовится запустить магистральный троллейбусный маршрут из Северо-Западного до КрАЗа через ул. Копылова, на котором будут работать троллейбусы с автономным ходом.

«Его преимущество будет не только в экологичности, но и скорости, так как он пойдет почти везде по выделенным полосам», – отметил Александр Годованюк.

К 2020 году по городу поедет скоростной трамвай по маршруту от КрасТЭЦ до Предмостной площади, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.