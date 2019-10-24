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Метро станет центральным объектом новой транспортной схемы Красноярска

Главная Общество
Красноярск
09:30 24 Октября 2019
общество, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Минтранс разрабатывает схему транспортного развития Красноярска, где все завязано на метро. Об этом в ходе заседания комиссии Горсовета сообщил руководитель департамента транспорта Александр Годованюк. Он отметил, что после открытия метрополитена количество автобусов в городе, по предварительным оценкам, будет сокращено на 50%. Однако это далекие планы – только началась корректировка проекта красноярской подземки.

В ближайших планах мэрии – повысить пассажиропоток в автобусах, который в прошлые годы неуклонно падал на 3-5%. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, стоит задача увеличивать показатель на 1,5–2% в год и к 2022 году перевезти 222,8 млн пассажиров.

Кроме того, департамент транспорта готовится запустить магистральный троллейбусный маршрут из Северо-Западного до КрАЗа через ул. Копылова, на котором будут работать троллейбусы с автономным ходом. 

«Его преимущество будет не только в экологичности, но и скорости, так как он пойдет почти везде по выделенным полосам», – отметил Александр Годованюк.

К 2020 году по городу поедет скоростной трамвай по маршруту от КрасТЭЦ до Предмостной площади, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru. 

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