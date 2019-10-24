Красноярск бьет рекорды по уровню трудоустройства в Сибири

В Красноярске зафиксирован самый высокий уровень трудоустройства в Сибири. По данным региональной службы занятости, работу находят более 75% соискателей. В числе лидеров также Томск, Омск, Новосибирск, Кемерово и Иркутск.

«Хороших результатов удалось достичь благодаря тесному сотрудничеству центра занятости с партнерами на рынке труда, расширению возможностей поиска работы, внедрению проектного подхода и электронного взаимодействия», — пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе агентства труда и занятости населения Красноярского края.

С начала года в банк вакансий Красноярска поступила информация о 75,5 тысячах рабочих мест от 4,5 тысяч работодателей. Это также самый высокий показатель в Сибири.

Напомним, в октябре 2019 года центры занятости Красноярска опубликовали список самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда. Две трети вакансий подходят для квалифицированных сотрудников. Больше всего готовы платить предприятия добывающего сектора и геологоразведки. Далее идут специалисты по недвижимости. Им предлагают оплату на уровне 56 тысяч рублей. На третьем месте – сфера строительства, где средний заработок составляет 45 тысяч рублей.