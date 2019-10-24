24 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск бьет рекорды по уровню трудоустройства в Сибири

Главная Общество
Красноярск
09:00 24 Октября 2019
общество, красноярск, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске зафиксирован самый высокий уровень трудоустройства в Сибири. По данным региональной службы занятости, работу находят более 75% соискателей. В числе лидеров также Томск, Омск, Новосибирск, Кемерово и Иркутск.

«Хороших результатов удалось достичь благодаря тесному сотрудничеству центра занятости с партнерами на рынке труда, расширению возможностей поиска работы, внедрению проектного подхода и электронного взаимодействия», — пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе агентства труда и занятости населения Красноярского края.

С начала года в банк вакансий Красноярска поступила информация о 75,5 тысячах рабочих мест от 4,5 тысяч работодателей. Это также самый высокий показатель в Сибири. 

Напомним, в октябре 2019 года центры занятости Красноярска опубликовали список самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда. Две трети вакансий подходят для квалифицированных сотрудников. Больше всего готовы платить предприятия добывающего сектора и геологоразведки. Далее идут специалисты по недвижимости. Им предлагают оплату на уровне 56 тысяч рублей. На третьем месте – сфера строительства, где средний заработок составляет 45 тысяч рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более полумиллиона жителей Красноярского края живут за чертой бедности

Более полумиллиона жителей Красноярского края живут за чертой бедности

24 Октября 2019 г.
Данные приводит региональная Счетная палата
Новости Красноярска: Метро станет центральным объектом новой транспортной схемы Красноярска

Метро станет центральным объектом новой транспортной схемы Красноярска

24 Октября 2019 г.
Количество автобусов планируют сохранить на 50%
Новости Красноярска: Участок улицы Ладо Кецховели в Красноярске перекроют на неделю

Участок улицы Ладо Кецховели в Красноярске перекроют на неделю

23 Октября 2019 г.
Там будут полностью менять аварийную технологическую камеру
Новости Красноярска: Красноярцы отправились в Дубай первым чартерным рейсом

Красноярцы отправились в Дубай первым чартерным рейсом

23 Октября 2019 г.
Прямого авиасообщения не было четыре года
Новости Красноярска: В центре Минусинска замерз работающий фонтан

В центре Минусинска замерз работающий фонтан

23 Октября 2019 г.
При минусовой температуре вода превратилась в лед
Новости Красноярска: Красноярки в декрете осваивают новые профессии

Красноярки в декрете осваивают новые профессии

23 Октября 2019 г.
В этом году такой возможностью уже воспользовались 784 женщины
Новости компаний
23/10
Сети поколения 5G станут основой роста экономики
23/10
Комбинат «Волна» на 36% увеличит выпуск фасадных листов «Виколор» за счет технологии бережливого производства
23/10
На базе СибГУ им. М.Ф. Решетнева состоялось заседание Совета ректоров вузов Красноярского края
22/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
21/10
Дальневосточный банк: развитие малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов
18/10
Сибирский федеральный университет присоединился к Университетскому Альянсу SAP
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

21 Октября 2019 г.
Соревнования проходили в Перми
Новости Красноярска: Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в крае нашли живым

Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в крае нашли живым

20 Октября 2019 г.
Мужчина не пострадал
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о мокром снеге и ветре

Красноярцев предупредили о мокром снеге и ветре

23 Октября 2019 г.
На севере региона порывы будут достигать 27 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19