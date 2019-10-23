Участок улицы Ладо Кецховели в Красноярске перекроют на неделю

Красноярцев предупредили об ограничениях движения на ул. Ладо Кецховели. С 9:00 24 октября до 9:00 31 октября в районе дома №31 будут проводиться коммунальные работы — там поменяют аварийную технологическую камеру, участок изношенного водопровода, а также устаревшие задвижки. Об ограничениях предупреждает «КрасКом».

«Для обеспечения безопасности ремонтного персонала, работающего в камере под дорогой, будет закрыто сквозное движение транспорта на этом участке улицы», — отметили в компании.

Красноярцев просят скорректировать свой маршрут.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Центральные улицы города перекроют ко Дню народного единства. С 21:00 3 ноября до 18:00 4 ноября ограничат проезд по ул. Бограда на отрезке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона. Кроме того, в эти же сроки будет перекрыт участок проезда от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого.