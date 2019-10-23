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Красноярцы отправились в Дубай первым чартерным рейсом

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Красноярск
16:25 23 Октября 2019
красноярск, общество, дубай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В среду, 23 октября, из Красноярска отправился первый чартерный авиарейс в Объединенные Арабские Эмираты. Загрузка самолета Boeing-767 была 100-процентной. В Дубай отправились 278 человек.

Рейсы из Красноярска в ОАЭ авиакомпании Azur air будут вылетать один раз в десять дней. Время в пути составит 6 часов. Следующий рейс запланирован на начало ноября.

Расписание действительно до конца осенне-зимнего периода, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Отметим, что прямого авиасообщения между Красноярском и ОАЭ не было последние четыре года. Ранее полеты в жаркую арабскую страну осуществляла авиакомпания NordStar, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

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