Красноярцы отправились в Дубай первым чартерным рейсом

В среду, 23 октября, из Красноярска отправился первый чартерный авиарейс в Объединенные Арабские Эмираты. Загрузка самолета Boeing-767 была 100-процентной. В Дубай отправились 278 человек.

Рейсы из Красноярска в ОАЭ авиакомпании Azur air будут вылетать один раз в десять дней. Время в пути составит 6 часов. Следующий рейс запланирован на начало ноября.

Расписание действительно до конца осенне-зимнего периода, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Отметим, что прямого авиасообщения между Красноярском и ОАЭ не было последние четыре года. Ранее полеты в жаркую арабскую страну осуществляла авиакомпания NordStar, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.