В центре Минусинска замерз работающий фонтан

Жителей Минусинска удивил замерзший фонтан в центре города. Водный объект, расположенный в сквере у администрации, покрылся толстым слоем льда. Из-за минусовых температур струи фонтана превратились в ледышки. Фотографию в социальных сетях опубликовала районная газета «Власть труда».

«22 октября ночью минус 8 было, и днем морозец. Как думаете, это по-хозяйски?», — удивляются местные жители.

Отметим, что в Красноярске фонтаны успели подготовить к зиме. 30 объектов отключили в конце сентября. Водные сооружения проверили и привели в порядок перед холодами. Некоторые из них украсили праздничной подсветкой. В этом году фонтаны работали в Красноярске достаточно долго — 144 дня.

Фото: «Власть труда»