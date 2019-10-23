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В центре Минусинска замерз работающий фонтан

Главная Общество
Красноярск
16:10 23 Октября 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителей Минусинска удивил замерзший фонтан в центре города. Водный объект, расположенный в сквере у администрации, покрылся толстым слоем льда. Из-за минусовых температур струи фонтана превратились в ледышки. Фотографию в социальных сетях опубликовала районная газета «Власть труда». 

«22 октября ночью минус 8 было, и днем морозец. Как думаете, это по-хозяйски?», — удивляются местные жители. 

Отметим, что в Красноярске фонтаны успели подготовить к зиме. 30 объектов отключили в конце сентября. Водные сооружения проверили и привели в порядок перед холодами. Некоторые из них украсили праздничной подсветкой. В этом году фонтаны работали в Красноярске достаточно долго — 144 дня.

Фото: «Власть труда» 

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