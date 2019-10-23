Красноярки в декрете осваивают новые профессии

Красноярки в декрете бесплатно осваивают новые профессии — только в этом году такой возможностью воспользовались 784 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщили в краевой службе занятости.

Так, в Сосновоборске молодые мамы проходят курсы по различным направлениям. Они учатся на портных, парикмахеров, менеджеров по персоналу, операторов, воспитателей. Многие из них после выхода из декрета устраиваются на новую работу. Так, одна из жительниц соседнего города прошла переподготовку по специальности «Менеджер по персоналу». В данный момент она трудится по полученной профессии.

«Обновление знаний и навыков женщинам, находящимся в декрете, необходимо в связи с повышением требований работодателя к уровню их квалификации и появлением новых профессиональных задач, а также для быстрой адаптации на рабочем месте после длительного отсутствия», — пояснили в краевой службе занятости.

Программа станет еще шире — освоить новые профессии за счет бюджетных средств смогут женщины, которые воспитывают детей дошкольного возраста. Для этого они должны обратиться в службу занятости. Претендовать на обучение могут мамы, которые нигде не работают.