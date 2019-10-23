23 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители края превратили в свалки полсотни плодородных земель

Главная Общество
Красноярск
15:19 23 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

С начала года в Красноярском крае обнаружили более 50 несанкционированных свалок площадью 27,6 га. Сельскохозяйственные земли были захламлены строительными и коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

«В большинстве случаев стихийные свалки возникают на землях, которые не используются по назначению и зарастают многолетними сорными растениями. Захламление земель отходами приводит к ухудшению качественного состояния почв, сокращению площадей сельскохозяйственных угодий, пригодных к использованию», — пояснили в ведомстве. 

Самые большие свалки обнаружены в Енисейском, Большемуртинском и Емельяновском районах края. Тех, кто испортил плодородные земли, оштрафовали на общую сумму 1 млн рублей. 

Отметим, что в этом году удалось полностью расчистить 20 участков из 50-ти. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы отправились в Дубай первым чартерным рейсом

Красноярцы отправились в Дубай первым чартерным рейсом

23 Октября 2019 г.
Прямого авиасообщения не было четыре года
Новости Красноярска: В центре Минусинска замерз работающий фонтан

В центре Минусинска замерз работающий фонтан

23 Октября 2019 г.
При минусовой температуре вода превратилась в лед
Новости Красноярска: Красноярки в декрете осваивают новые профессии

Красноярки в декрете осваивают новые профессии

23 Октября 2019 г.
В этом году такой возможностью уже воспользовались 784 женщины
Новости Красноярска: Тарифы на капремонт в крае вырастут не так стремительно

Тарифы на капремонт в крае вырастут не так стремительно

23 Октября 2019 г.
Повышение составит 7%
Новости Красноярска: В ГКХ назначили нового гендиректора

В ГКХ назначили нового гендиректора

23 Октября 2019 г.
Петр Гаврилов недавно покинул пост
Новости Красноярска: В красноярской школе вместо звонка включают Билана, Ревву и Крида

В красноярской школе вместо звонка включают Билана, Ревву и Крида

23 Октября 2019 г.
В плейлисте около 500 композиций
Новости компаний
23/10
Сети поколения 5G станут основой роста экономики
23/10
Комбинат «Волна» на 36% увеличит выпуск фасадных листов «Виколор» за счет технологии бережливого производства
23/10
На базе СибГУ им. М.Ф. Решетнева состоялось заседание Совета ректоров вузов Красноярского края
22/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
21/10
Дальневосточный банк: развитие малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов
18/10
Сибирский федеральный университет присоединился к Университетскому Альянсу SAP
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Туристу не разрешили провезти в Красноярск тайскую косметику

Туристу не разрешили провезти в Красноярск тайскую косметику

22 Октября 2019 г.
Крупную партию конфисковали
Новости Красноярска: Прорыв дамбы в Курагинском районе края: главное

Прорыв дамбы в Курагинском районе края: главное

19 Октября 2019 г.
Количество погибших увеличилось до 13 человек
Новости Красноярска: Количество погибших при прорыве дамбы на юге края увеличилось почти вдвое

Количество погибших при прорыве дамбы на юге края увеличилось почти вдвое

19 Октября 2019 г.
Известно уже об 11 жертвах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19