Жители края превратили в свалки полсотни плодородных земель

С начала года в Красноярском крае обнаружили более 50 несанкционированных свалок площадью 27,6 га. Сельскохозяйственные земли были захламлены строительными и коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

«В большинстве случаев стихийные свалки возникают на землях, которые не используются по назначению и зарастают многолетними сорными растениями. Захламление земель отходами приводит к ухудшению качественного состояния почв, сокращению площадей сельскохозяйственных угодий, пригодных к использованию», — пояснили в ведомстве.

Самые большие свалки обнаружены в Енисейском, Большемуртинском и Емельяновском районах края. Тех, кто испортил плодородные земли, оштрафовали на общую сумму 1 млн рублей.

Отметим, что в этом году удалось полностью расчистить 20 участков из 50-ти.