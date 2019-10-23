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Тарифы на капремонт в крае вырастут не так стремительно

Главная Общество
Красноярск
14:48 23 Октября 2019
капремонт, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Решение о росте тарифов на капремонт в Красноярском крае в 2020 году пересмотрят. Сегодня, 23 октября, губернатор региона Александр Усс поручил правительству остановиться на 7-процентном повышении взносов. Ранее говорилось об увеличении тарифов сразу на 14% — изменения должны были вступить в силу уже в январе следующего года.  

«Таким образом, рост взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов составит 7% вместо запланированных 14%», — пояснили в краевой администрации. 

Пока большинство жителей края платят по 7,5 — 7,8 рублей за «квадрат» своего жилья. С января взносы увеличатся до 8,1 — 8,3 рублей, вместо почти 9 запланированных рублей. Это не последнее повышение тарифов на капремонт в регионе. В 2021-2022 годах рост платы предполагался на уровне 4%.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, план капремонта домов на 2019 год в Красноярске под угрозой срыва. Он выполнен только на 20%. По прошлому году ситуация была аналогичной — подрядчики должны были откапиталить 390 домов, а сдали только 188 объектов. Ситуация вызвала беспокойство у городских и краевых властей. Ответственных за срыв сроков капремонта чиновников в регионе пообещали уволить. 

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