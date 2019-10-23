Комбинат «Волна» на 36% увеличит выпуск фасадных листов «Виколор» за счет технологии бережливого производства

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») продолжает наращивать объемы производства и реализации фасадных листов «Виколор».

До конца 2019 года предприятие планирует выпустить 550 тыс. квадратных метров панелей данной марки – почти в два раза больше, чем в 2018-м. Для достижения данного результата на участке нанесения покрытий комбината введен круглосуточный режим работы. Кроме того, приобретена дополнительная грунтовочная машина – это позволило наладить окрашивание продукции одновременно на двух линиях, «Фойт» и «Финиш», которые ранее эксплуатировались поочередно.

Планы по дальнейшему увеличению объемов выпуска продукции на «Волне» связывают с освоением инструментов бережливого производства.

«Мы подписали соглашение о вступлении в АНО «Федеральный центр компетенций» (ФЦК), сотрудничество с которым подразумевает обучение персонала культуре высокой производительности труда, – отметил Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна». – Под руководством экспертов ФЦК на предприятии создана рабочая группа, ее цель – выявить и устранить все виды потерь, влияющих на нашу эффективность, в частности, нерациональное расходование времени, сырья и других ресурсов».

Экспериментальной площадкой по внедрению технологии бережливого производства выбрана линия по выпуску фасадных листов «Виколор». Ожидается, что благодаря проекту в 2020 году предприятие сможет увеличить объем выпуска продукции до 750 тыс. квадратных метров (+36% к уровню 2019-го).

Напомним, ООО «Комбинат «Волна» сегодня производит более 40 наименований изделий из хризотилцемента, в том числе востребованные потребителями цветные фасадные плиты с защитно-декоративным покрытием «Виколор». В ассортименте – листы стандартных размеров и «неформат», выполненный по параметрам заказчика. Изделия имеют ровную или рельефную поверхность, окрашиваются акрилово-полиуретановыми красками разных цветов. Используются для облицовки наружных стен зданий и сооружений в проектах мало- и многоэтажного домостроения. Фасадные плиты «Виколор» негорючи, могут служить в неагрессивной и среднеагрессивной средах, сухой и влажной зонах при температуре от –50 до +80°С. Гарантия производителя на сохранность защитно-декоративного покрытия – 12 лет.

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»