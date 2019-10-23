В ГКХ назначили нового гендиректора

Железногорскому Горно-химическому комбинату назначили нового руководителя. Им стал Дмитрий Колупаев. Вчера его представили коллективу ГХК, сообщили на предприятии.

Напомним, бывший руководитель Петр Гаврилов недавно покинул пост гендиректора — он проработал в должности 13 лет. Госкорпорация «Росатом», в состав которой входит железногорское предприятие, не продлило рабочий контракт с действующим депутатом краевого Заксобрания.

Новый руководитель Дмитрий Колупаев окончил инженерно-химический факультет МГТУ им. Баумана. Он является кандидатом технических наук. Трудовую деятельность Колупаев начал инженером-радиохимиком на ПО «Маяк», где его повысили до главного инженера. Затем он возглавил завод регенерации топлива РТ-1.

Фото: ГХК