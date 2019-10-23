В красноярской школе вместо звонка включают Билана, Ревву и Крида

В красноярской школе № 32 66-летний охранник уговорил руководство заменить стандартный звонок на классические и современные музыкальные композиции. Валерий Максименко заметил, что резкий звук нервирует и школьников, и учителей. Он предложил ставить вместо него веселые или мелодичные песни. В итоге был сформирован плейлист для звонка, в котором теперь около 500 композиций. У школьников появилась возможность «заказывать» песни, которые позовут их на урок.

Детям больше всего нравятся саундтреки из мультиков и фильмов, особенно «Крылатые качели» и мелодии из «Бременских музыкантов», а еще песни Димы Билана, Александра Реввы, Егора Крида, Мота, Тимы Белорусских, Эмина, «Би-2» и «Кино».

«Педагоги отдают предпочтению классической музыке, хитам 80-90-х годов. Особой популярностью пользуется песня «Hotel California». Охранник Валерий Петрович строго следит за содержанием песен. Никакой ненормативной лексики. Просьбы сделать школьный звонок из «Владимирского централа» также отклонил», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе управления образования.

Добавим, что от стандартного школьного звонка также отказались в гимназиях №№ 1, 4, 6, 13 в школах № 154 и 150, а также в 6 и 7 лицеях и образовательном комплексе «Покровский».