23 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярской школе вместо звонка включают Билана, Ревву и Крида

Главная Общество
Красноярск
11:47 23 Октября 2019
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В красноярской школе № 32 66-летний охранник уговорил руководство заменить стандартный звонок на классические и современные музыкальные композиции. Валерий Максименко заметил, что резкий звук нервирует и школьников, и учителей. Он предложил ставить вместо него веселые или мелодичные песни. В итоге был сформирован плейлист для звонка, в котором теперь около 500 композиций. У школьников появилась возможность «заказывать» песни, которые позовут их на урок.

Детям больше всего нравятся саундтреки из мультиков и фильмов, особенно «Крылатые качели» и мелодии из «Бременских музыкантов», а еще песни Димы Билана, Александра Реввы, Егора Крида, Мота, Тимы Белорусских, Эмина, «Би-2» и «Кино».

«Педагоги отдают предпочтению классической музыке, хитам 80-90-х годов. Особой популярностью пользуется песня «Hotel California». Охранник Валерий Петрович строго следит за содержанием песен. Никакой ненормативной лексики. Просьбы сделать школьный звонок из «Владимирского централа» также отклонил», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе управления образования.

Добавим, что от стандартного школьного звонка также отказались в гимназиях №№ 1, 4, 6, 13 в школах № 154 и 150, а также в 6 и 7 лицеях и образовательном комплексе «Покровский».

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС завершила навигационный период 2019 года

Богучанская ГЭС завершила навигационный период 2019 года

23 Октября 2019 г.
В период навигации 2019 года по Ангаре доставлено более 250 тысяч тонн грузов
Новости Красноярска: В Ачинске состоялись общественные обсуждения по проекту консервации карты № 2 шламохранилища АГК

В Ачинске состоялись общественные обсуждения по проекту консервации карты № 2 шламохранилища АГК

23 Октября 2019 г.
В общественных слушаниях приняли участие более 100 человек
Новости Красноярска: Проект «Квартала цветов» Красноярска стал лучшим на всероссийском архитектурном конкурсе

Проект «Квартала цветов» Красноярска стал лучшим на всероссийском архитектурном конкурсе

23 Октября 2019 г.
Планировка победила в номинации «развитие городских застроенных территорий»
Новости Красноярска: Красноярским водителям и кондукторам обещают повысить зарплату

Красноярским водителям и кондукторам обещают повысить зарплату

23 Октября 2019 г.
Доходы увеличатся 10%
Новости Красноярска: Дорожники устроят гонки на асфальтовых катках в Красноярске

Дорожники устроят гонки на асфальтовых катках в Красноярске

23 Октября 2019 г.
Так они отметят профессиональный праздник
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о мокром снеге и ветре

Красноярцев предупредили о мокром снеге и ветре

23 Октября 2019 г.
На севере региона порывы будут достигать 27 м/с
Новости компаний
23/10
На базе СибГУ им. М.Ф. Решетнева состоялось заседание Совета ректоров вузов Красноярского края
22/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
21/10
Дальневосточный банк: развитие малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов
18/10
Сибирский федеральный университет присоединился к Университетскому Альянсу SAP
16/10
Продавцов-домушников водных фильтров решено ловить «на живца»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Туристу не разрешили провезти в Красноярск тайскую косметику

Туристу не разрешили провезти в Красноярск тайскую косметику

22 Октября 2019 г.
Крупную партию конфисковали
Новости Красноярска: Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в крае нашли живым

Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в крае нашли живым

20 Октября 2019 г.
Мужчина не пострадал
Новости Красноярска: Под Красноярском сгорел подготовленный под погрузку лес

Под Красноярском сгорел подготовленный под погрузку лес

18 Октября 2019 г.
Загорелись четыре ЖД вагона
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19