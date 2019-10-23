Богучанская ГЭС завершила навигационный период 2019 года

В соответствии с распоряжением Енисейского бассейнового водного управления ПАО «Богучанская ГЭС» в течение 19-21 октября плавно сократило расходы через гидроагрегаты с 3300 до 2700 кубометров в секунду. Уровень воды в Ангаре в нижнем бьефе ГЭС после перехода на новый режим работы понизился с отметки 138,65 м (над уровнем Балтийского моря) до отметки 138,18 м, что соответствует средним показателям для осенне-зимнего периода. Благодаря улучшению гидрологической обстановки на озере Байкал и Ангаре навигация 2019 года продолжалась дольше, чем в 2014-2018 годах, что позволило грузоперевозчикам выполнить все запланированные задачи.

По информации Енисейского речного пароходства в период навигации 2019 года по Ангаре доставлено более 250 тысяч тонн грузов, в том числе 220 тысяч тонн угля, 16,8 тысячи тонн нефтепродуктов и др. Для выполнения поставленных задач были задействованы 60 судов: буксиры-толкачи проекта «Р-14», теплоходы серии «Ангара» и несамоходные баржи грузоподъемностью 1000-1500 тонн. По оценке ЕРП, для грузового речного флота навигация на Ангаре прошла в благоприятных гидрологических условиях, программа гарантированных габаритов судового хода на реке была выдержана. Флот ЕРП завершил собственную программу перевозок в сентябре, в октябре на Ангаре продолжали работать суда лесозаготовительных компаний.

Навигация на Ангаре проходит с середины мая до середины октября. Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»