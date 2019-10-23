23 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ачинске состоялись общественные обсуждения по проекту консервации карты № 2 шламохранилища АГК

Главная Общество
Красноярск
11:33 23 Октября 2019
производство, металлургия, предприятие, обсуждение
версия для печати Ico_print

В общественных слушаниях приняли участие более 100  человек – представители общественности, муниципалитета, АГК , а также независимые эксперты в области экологии.

Вывод из эксплуатации и последующая рекультивация карты № 2 шламохранилища – важный этап в экологической модернизации производства и природоохранной деятельности комбината. Эта площадка была введена в строй в 2004 году для складирования нефелинового шлама от глиноземного производства и золошлаковых отходов ТЭЦ. В этом году хранилище частично достигло проектных показателей по заполнению и возможное продление срока его эксплуатации признано нецелесообразным.

На 2020 год запланировано завершение работы карты № 2, а в 2021 году начнется ее консервация и последующая рекультивация. В течение нескольких лет предприятие потратит на эти цели более 280 млн рублей.

Поверхность карты покроют грунтовым материалом, а вновь образованный плодородный слой засадят многолетними сортами травы и кустарником. Для лучшей приживаемости в летние периоды молодые растения будут поливать и обновлять дополнительными высадками.

Успешный опыт такой работы у АГК уже есть – полным ходом идет рекультивация карты № 1, выведенной из эксплуатации несколькими годами ранее. За это время специалисты отработали технологию, подобрали наилучшие составы грунтов и растений. Стоит отметить, что в настоящее время основной объем шлама складируется на карту № 3. Ее запустили в работу два года назад. Новый участок построен по самым современным технологиям, полностью исключающим какое-либо воздействие на окружающую среду.

В ходе подготовки технического задания на ОВОС специалисты не выявили никаких  нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Представленные в материалах проектные решения соответствуют лучшим мировым практикам. Участники общественных слушаний смогли задать всем экспертам свои вопросы и по завершении докладов получить на них ответы. 

– Сегодня общественные слушания прошли спокойно. Получилось конструктивное общение, задавались грамотные технические вопросы. Мы видим, что, когда жители города заинтересованы в обсуждении, то и есть возможность простроить диалог, – отмечает директор по экологии и качеству АО «РУСАЛ Ачинск» Алексей НЕМЕРОВ.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Ачинск»
Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Ачинск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярской школе вместо звонка включают Билана, Ревву и Крида

В красноярской школе вместо звонка включают Билана, Ревву и Крида

23 Октября 2019 г.
В плейлисте около 500 композиций
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС завершила навигационный период 2019 года

Богучанская ГЭС завершила навигационный период 2019 года

23 Октября 2019 г.
В период навигации 2019 года по Ангаре доставлено более 250 тысяч тонн грузов
Новости Красноярска: Проект «Квартала цветов» Красноярска стал лучшим на всероссийском архитектурном конкурсе

Проект «Квартала цветов» Красноярска стал лучшим на всероссийском архитектурном конкурсе

23 Октября 2019 г.
Планировка победила в номинации «развитие городских застроенных территорий»
Новости Красноярска: Красноярским водителям и кондукторам обещают повысить зарплату

Красноярским водителям и кондукторам обещают повысить зарплату

23 Октября 2019 г.
Доходы увеличатся 10%
Новости Красноярска: Дорожники устроят гонки на асфальтовых катках в Красноярске

Дорожники устроят гонки на асфальтовых катках в Красноярске

23 Октября 2019 г.
Так они отметят профессиональный праздник
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о мокром снеге и ветре

Красноярцев предупредили о мокром снеге и ветре

23 Октября 2019 г.
На севере региона порывы будут достигать 27 м/с
Новости компаний
23/10
На базе СибГУ им. М.Ф. Решетнева состоялось заседание Совета ректоров вузов Красноярского края
22/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
21/10
Дальневосточный банк: развитие малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов
18/10
Сибирский федеральный университет присоединился к Университетскому Альянсу SAP
16/10
Продавцов-домушников водных фильтров решено ловить «на живца»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в крае нашли живым

Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в крае нашли живым

20 Октября 2019 г.
Мужчина не пострадал
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска иномарка провалилась под землю

На правом берегу Красноярска иномарка провалилась под землю

22 Октября 2019 г.
Произошла коммунальная авария
Новости Красноярска: Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

Красноярка выиграла чемпионат России по бодибилдингу

21 Октября 2019 г.
Соревнования проходили в Перми
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19