В Ачинске состоялись общественные обсуждения по проекту консервации карты № 2 шламохранилища АГК

В общественных слушаниях приняли участие более 100 человек – представители общественности, муниципалитета, АГК , а также независимые эксперты в области экологии.

Вывод из эксплуатации и последующая рекультивация карты № 2 шламохранилища – важный этап в экологической модернизации производства и природоохранной деятельности комбината. Эта площадка была введена в строй в 2004 году для складирования нефелинового шлама от глиноземного производства и золошлаковых отходов ТЭЦ. В этом году хранилище частично достигло проектных показателей по заполнению и возможное продление срока его эксплуатации признано нецелесообразным.

На 2020 год запланировано завершение работы карты № 2, а в 2021 году начнется ее консервация и последующая рекультивация. В течение нескольких лет предприятие потратит на эти цели более 280 млн рублей.

Поверхность карты покроют грунтовым материалом, а вновь образованный плодородный слой засадят многолетними сортами травы и кустарником. Для лучшей приживаемости в летние периоды молодые растения будут поливать и обновлять дополнительными высадками.

Успешный опыт такой работы у АГК уже есть – полным ходом идет рекультивация карты № 1, выведенной из эксплуатации несколькими годами ранее. За это время специалисты отработали технологию, подобрали наилучшие составы грунтов и растений. Стоит отметить, что в настоящее время основной объем шлама складируется на карту № 3. Ее запустили в работу два года назад. Новый участок построен по самым современным технологиям, полностью исключающим какое-либо воздействие на окружающую среду.

В ходе подготовки технического задания на ОВОС специалисты не выявили никаких нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Представленные в материалах проектные решения соответствуют лучшим мировым практикам. Участники общественных слушаний смогли задать всем экспертам свои вопросы и по завершении докладов получить на них ответы.

– Сегодня общественные слушания прошли спокойно. Получилось конструктивное общение, задавались грамотные технические вопросы. Мы видим, что, когда жители города заинтересованы в обсуждении, то и есть возможность простроить диалог, – отмечает директор по экологии и качеству АО «РУСАЛ Ачинск» Алексей НЕМЕРОВ.