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Проект «Квартала цветов» Красноярска стал лучшим на всероссийском архитектурном конкурсе

Главная Общество
Красноярск
11:10 23 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Проект развития красноярского «Квартала цветов» признан лучшим в номинации «развитие городских застроенных территорий» на всероссийском архитектурном конкурсе.

Планировка территории в районе оздоровительного центра «Нептун» была разработана по заказу АО «Исторический квартал». Авторы предложили снести ветхие дома и павильоны, отреставрировать спортивный комплекс, восстановить открытый бассейн-фонтан и разбить сквер. Кроме того, проектировщики предлагают обустроить набережную, построить театр, новые жилые комплексы и многоуровневую парковку.

Название квартала оправдывает создание оранжереи и современного цветочного рынка, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Добавим, что организаторами всероссийского архитектурного конкурса выступили Ассоциация проектировщиков Московской области и Совет главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Фото: проектная мастерская А2

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