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Красноярским водителям и кондукторам обещают повысить зарплату

Главная Общество
Красноярск
10:39 23 Октября 2019
общество, красноярск, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В следующем году красноярские власти обещают увеличить на 10% зарплаты работников муниципального пассажирского транспорта. Это касается водителей и кондукторов, которые работают в автобусах, троллейбусах и трамваях. Об этом сообщили в мэрии Красноярска. 

Кроме того, транспорт станет удобнее для пассажиров — интервалы движения сократятся, а скорость сообщения увеличится до 20,7 км/ч, пообещали в департаменте транспорта. 

Власти планируют обновить парк троллейбусов и трамваев. В 2020 году закупят 40 новых единиц. 

«Кроме того, есть договоренности с Москвой о передаче Красноярску 10 троллейбусов. Также мы ведем переговоры и по трамваям», — отметил глава департамента Александр Годованюк.​ 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что в следующем году в Красноярске запустят самый длинный троллейбусный маршрут, который свяжет Зеленую Рощу и Мясокомбинат. Также власти не отказались от идеи запуска скоростного трамвая, который будет курсировать по маршруту «КрасТЭЦ – Предмостная площадь»​ с приоритетом при проезде перекрестков. Интервал движения электротранспорта минимальный — 5-10 минут. 

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