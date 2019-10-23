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Дорожники устроят гонки на асфальтовых катках в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
10:00 23 Октября 2019
общество, праздник, каток
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Дорожники устроят шоу на острове Татышев в Красноярске по случаю своего профессионального праздника. В предстоящую пятницу, 25 октября, в Татышев-парке состоятся гонки на асфальтовых катках, а лучшие профессионалы отрасли продемонстрируют мастерство в управлении дорожной техникой. Кроме того, красноярцы смогут сами испытать спецмашины под руководством специалистов.

«Мы впервые решили так масштабно отметить день дорожника. Причем праздник стал поводом для того, чтобы поделиться своим опытом и новациями, которые сейчас применяются в Красноярске. Для участия в событии к нам приедут специалисты из более чем десяти городов, в том числе Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Кемерово и ряда городов Красноярского края. Надеюсь, понравится праздник и горожанам», — отметил руководитель МКУ «УДИБ» Евгений Петрюк.

Праздник начнется в полдень в восточной части острова Татышев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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