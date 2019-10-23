Красноярцев предупредили о мокром снеге и ветре

В Красноярском крае в среду, 23 октября, ожидается резкое ухудшение погоды. По данным регионального МЧС, на севере ожидаются порывы южного ветра до 27 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края синоптики прогнозируют снег и гололед.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями возрастет риск возникновения аварийных ситуаций на наиболее опасных участках дорог края. Автолюбителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила дорожного движения», — пояснили в МЧС.

В Красноярске в среду будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 12 м/с. Воздух в светлое время суток прогреется до +3…+5°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.