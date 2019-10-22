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В красноярском травмпункте установлен новый цифровой рентгенаппарат

Главная Общество
Красноярск
17:00 22 Октября 2019
общество, красноярск, власти
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Травмпункт на ул. Джамбульская в Красноярске возвращается к прежнему графику. В медучреждении завершен монтаж нового цифрового рентгенаппарата – из-за этих работ с 6 сентября 2019 года пациентов отправляли в другие подразделения.

«С 22 октября учреждение продолжило прием по поводу неотложной помощи пациентам — первичные обращения для жителей Советского района — в своем обычном круглосуточном графике. Также продолжится и прием плановых пациентов, по прежнему графику и адресу», — заверили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Новое оборудование для травмпункта приобретено на средства краевого бюджета. Стоимость аппарата составила 12 млн рублей — теперь рентгеновские снимки будут более высокого качества, кроме того, увеличится пропускная способность кабинета, а значит уменьшатся очереди.  

Напомним, в начале октября в Красноярске открыли травмпункт на ул. Ленина, 150. Строители отремонтировали холл медучреждения, регистратуру и гардероб. В здании обустроили пандусы и сделали санитарные комнаты удобными для пациентов с ограниченными возможностями. Стоимость работ — 12 млн рублей. Еще 2 млн рублей власти потратили на косметический ремонт. 

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