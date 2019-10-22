Центральные улицы Красноярска перекроют ко Дню народного единства

Красноярцев предупредили об ограничении движения в предстоящий ноябрьский праздник — День народного единства. Перекрыты будут несколько участков в районе Театральной площади.

Так, с 21:00 3 ноября до 18:00 4 ноября ограничат проезд по ул. Бограда на отрезке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона. Кроме того, в эти же сроки будет перекрыт участок проезда от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого.

Утром 3 ноября в районе Театральной площади запретят остановку и стоянку. Ограничения продлятся до 18:00 4 ноября, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что по случаю Дня народного единства большинство жителей страны будут отдыхать три дня подряд – со 2 по 4 ноября включительно.