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Еще один перевозчик открывает рейсы из Красноярска в Якутию

Главная Общество
Красноярск
14:39 22 Октября 2019
общество, красноярск, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «Ангара» открыла полеты из Красноярска в Талакан. Рейсы будут субсидироваться Росавиацией, рассказали в пресс-службе компании. 

Полетная программа стартует 27 октября. Каждое воскресенье пассажиры смогут улететь в Якутию на самолетах Ан-148-100Е. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

«Стоимость авиабилета в одну сторону – 7 110 рублей. Приобрести билеты по такой стоимости могут все, вне зависимости от возраста», — пояснили в компании. 

Отметим, что из Красноярска в Якутск (столица республики Саха) летает авиакомпания «Якутия». В Талакан рейсы открыты у «КрасАвиа», «Nordstar», а также у перевозчика «Алроса». 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на новые направления из Красноярска. Красноярцам станут доступны следующие направления: Игарка, Новосибирск, Норильск, Екатеринбург, Омск, Пекин, Крым, Сочи, Томск и Иркутск.  

Фото: «Ангара» 

 

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