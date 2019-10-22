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Центр социальных программ РУСАЛа запускает обучающую программу по фандрайзингу

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Красноярск
13:30 22 Октября 2019
предприятие, проект, обучение, благотворительность
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Центр социальных программ РУСАЛа приглашает представителей региональных некоммерческих организаций принять участие в марафоне образовательных и благотворительных событий «Из Сибири с любовью».

Марафон нацелен на обучение сотрудников НКО технологиям грамотного и эффективного сбора частных пожертвований для осуществления благотворительной помощи, развития территорий или решения актуальных социальных проблем региона.

В рамках проекта участники научатся основам фандрайзинга, благотворительного маркетинга и событийного менеджмента, освоят лучшие механизмы сбора пожертвований, пройдут стажировку на крупных благотворительных событиях в разных городах, а также совместно с экспертами разработают индивидуальную фандрайзинговую стратегию для своей организации. Формат обучения включает в себя очные интенсивы, дистанционную межсессионную работу и две масштабные благотворительные акции в Красноярске и Ачинске.

Центр социальных программ РУСАЛа запускает обучающую программу по фандрайзингу

 - Фандрайзинг – это не только мощный инструмент привлечения необходимых инвестиций для социально значимой деятельности, но и действенный способ включения большого количества обычных жителей в благотворительную деятельность и развития культуры благотворительности в целом. Для многих фондов, особенно небольших региональных, организация сбора частных пожертвований вызывает большие трудности по самым разным причинам: например, о них не знают и поэтому не доверяют, или мало опыта организации специальных фандрайзинговых событий, или есть сложности с выстраиванием долгосрочного плана по привлечению и распределению средств. Новое образовательное направление «Школы городских изменений», посвященное фандрайзингу, призвано решить эти проблемы, - говорит исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

К участию в образовательной программе благотворительного марафона приглашаются сотрудники некоммерческих организаций из гг. Ачинск, Боготол, Братск, Красноярск, Назарово, Новокузнецк, Саяногорск, Тайшет, Шарыпово и Шелехов. Зарегистрироваться можно до 4 ноября по ссылке: https://forms.gle/8ChfhDEjSkuUcWLu9 . Резиденты марафона будут выбраны 6 ноября на основе поданных заявок конкурсным жюри, в состав которого войдут эксперты в области фандрайзинга и благотворительности.

Центр социальных программ РУСАЛа запускает обучающую программу по фандрайзингу

Благотворительный марафон «Из Сибири с любовью» продлится с октября 2019 года до июня 2020 года. Обучение в рамках проекта бесплатно, расходы на транспорт и проживание для участников очных образовательных интенсивов также будут компенсированы.

Благотворительный марафон «Из Сибири с любовью» реализуется Центром социальных программ РУСАЛа в рамках социально-образовательной программы «Школа городских изменений» и программы по развитию волонтерства «Помогать просто» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Центр социальных программ РУСАЛа запускает обучающую программу по фандрайзингу

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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