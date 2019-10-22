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В Красноярске подешевел бензин

Главная Общество
Красноярск
13:35 22 Октября 2019
общество, красноярск, топливо
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские автомобилисты заметили понижение цен на топливо на крупных АЗС — стоимость популярной марки АИ-92 упала на 40-50 копеек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Так, еще на прошлой неделе топливо АИ-92 отпускали по 41,2 рубля за литр. Теперь цена изменилась — 40,7 рубля за литр. Кроме того, почти на рубль снизилась стоимость марки АИ-98 — до 48,6 рубля за литр. При этом на прежнем уровне держатся цены на АИ-95 и дизельное топливо. 

По данным газеты «Известия», такая тенденция наблюдается во многих регионах страны. Причина — пониженный спрос на бензин в России. За шесть месяцев 2019 года потребление топлива сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. На конец июля цифра доходила до 1,4%. 

Слабый спрос на топливо объясняется тем, что в России в целом понижается потребительская активность. Кроме того, многие водители переходят на газ или электромобили. 

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