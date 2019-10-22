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Туристу не разрешили провезти в Красноярск тайскую косметику

Главная Общество
Красноярск
12:25 22 Октября 2019
красноярск, общество, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на таможне в аэропорту задержали мужчину, в багаже которого находилась крупная партия тайской косметики. Турист пытался провезти более 600 средств: шампуни и кондиционеры для волос, гели для душа, маски для лица и зубные пасты. Косметика не была задекларирована, сообщили в пресс-службе красноярской таможни. 

Мужчина прилетел в краевой центр из Бангкока. Он вышел из самолета и прошел по «зеленому коридору», чем подтвердил, что у него нет товаров, подлежащих обязательному декларированию.

На контроле таможенники увидели крупную партию косметики — сотрудники ведомства провели осмотр багажа.

«Мужчина пояснил, что привез товары для собственного использования – в качестве подарков родственникам и знакомым. По оценке эксперта, общая рыночная стоимость товаров составила более 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. 

Таможенники не поверили туристу и изъяли косметические средства. Красноярца оштрафовали. 

Фото:  красноярская таможня

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