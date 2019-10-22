Туристу не разрешили провезти в Красноярск тайскую косметику

В Красноярске на таможне в аэропорту задержали мужчину, в багаже которого находилась крупная партия тайской косметики. Турист пытался провезти более 600 средств: шампуни и кондиционеры для волос, гели для душа, маски для лица и зубные пасты. Косметика не была задекларирована, сообщили в пресс-службе красноярской таможни.

Мужчина прилетел в краевой центр из Бангкока. Он вышел из самолета и прошел по «зеленому коридору», чем подтвердил, что у него нет товаров, подлежащих обязательному декларированию.

На контроле таможенники увидели крупную партию косметики — сотрудники ведомства провели осмотр багажа.

«Мужчина пояснил, что привез товары для собственного использования – в качестве подарков родственникам и знакомым. По оценке эксперта, общая рыночная стоимость товаров составила более 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Таможенники не поверили туристу и изъяли косметические средства. Красноярца оштрафовали.

Фото: красноярская таможня