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Красноярец помог задержать опасного водителя под наркотиками

Главная Общество
Красноярск
11:56 22 Октября 2019
общество, красноярск, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Жителя Красноярска наградили за помощь в задержании опасного водителя — Александр Кузнецов обратил внимание на подозрительный автомобиль, догнал нарушителя и не давал ему возможности скрыться до прибытия экипажа ДПС. 

По данным ГИБДД, авария произошла накануне на ул. Семафорная. Водитель на иномарке Nissan на большой скорости делал опасные маневры, столкнулся с припаркованным во дворе автомобилем и попытался уехать с места ДТП. 

«Бдительный красноярец догнал нарушителя, задержал его и дождался прибытия наряда ДПС. Врачи скорой помощи подтвердили сильную степень наркотического опьянения у автомобилиста, после чего доставили его в токсикологическое отделение больницы», — пояснили в ведомстве. 

Сейчас 37-летнему водителю, который сел за руль в неадекватном состоянии, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на два года. Машина на данный момент находится на штрафстоянке. 

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