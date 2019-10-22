Красноярец помог задержать опасного водителя под наркотиками

Жителя Красноярска наградили за помощь в задержании опасного водителя — Александр Кузнецов обратил внимание на подозрительный автомобиль, догнал нарушителя и не давал ему возможности скрыться до прибытия экипажа ДПС.

По данным ГИБДД, авария произошла накануне на ул. Семафорная. Водитель на иномарке Nissan на большой скорости делал опасные маневры, столкнулся с припаркованным во дворе автомобилем и попытался уехать с места ДТП.

«Бдительный красноярец догнал нарушителя, задержал его и дождался прибытия наряда ДПС. Врачи скорой помощи подтвердили сильную степень наркотического опьянения у автомобилиста, после чего доставили его в токсикологическое отделение больницы», — пояснили в ведомстве.

Сейчас 37-летнему водителю, который сел за руль в неадекватном состоянии, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на два года. Машина на данный момент находится на штрафстоянке.