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Чистота по-новому

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Красноярск
11:17 22 Октября 2019
мусор, красноярск, уборка
Автор: Sibnovosti.ru
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Чисто, аккуратно и по-европейски стильно, – так теперь выглядит новая контейнерная площадка для сбора отходов в сквере «Фестивальный».  Старая пришла в полную негодность, но средства на ее ремонт у управляющей компании не были предусмотрены контрактом. Привести площадку для накопления ТКО в порядок решила администрация Октябрьского района. В результате место было обустроено практически «с нуля» –  сделано новое основание и ограждение, а контейнеры на площадку под ответственное хранение безвозмездно предоставил левобережный региональный оператор – «Красноярская рециклинговая компания».

«К нам за помощью обратились представители администрации Октябрьского района, мы решили пойти навстречу и предоставить новые контейнеры европейского образца, под стать всей площадке. Получилось, на наш взгляд, достойно, надеемся, что жители  соседних домов и отдыхающие, а в этом сквере очень большая проходимость, отнесутся бережно к новому, совместному объекту благоустройства», - прокомментировал  Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Напомним, что левобережный оператор по обращению с ТКО ведет постоянную и плановую работу по приведению в порядок площадок по накоплению отходов. Так в июле компания заменила 50 старых баков на новые в районе Аадемгородка, предоставила 100 баков школам и детским садам левого берега, установила более 10 мульд в сельских поселениях своей территориальной зоны и в частном секторе г. Красноярска.

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