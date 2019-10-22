Учеба в вузах Красноярска снова подорожала

Красноярские статистики рассказали, на сколько подорожали услуги образования в регионе. Так, по сравнению с сентябрем 2018 года цены выросли в среднем на 5,6%. Эти цифры коснулись всех категорий системы образования, отмечают в Красноярскстате.

Больше всего за год подорожала учеба в вузах — на 7,8%.

«Тарифы на услуги профессионального обучения выросли на 5,2%, дошкольного воспитания – на 5%, среднего образования – на 1,9%», — говорится в сообщении.

Аналитики также привели средние цены на услуги в Красноярском крае. Стоимость одного дня посещения ясли-сада увечилась почти до 85 рублей. Семестр в колледжах обойдется студентам в 25,7 тысячи рублей. Выучиться на права в регионе тоже стало дороже — 31,4 тысячи рублей за практические и теоретические занятия.

Обучение в негосударственных вузах стоит в среднем 64,6 тысячи рублей за семестр, а в государственных учреждениях — 78,2 тысячи рублей за полгода.