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Учеба в вузах Красноярска снова подорожала

Главная Общество
Красноярск
09:37 22 Октября 2019
общество, красноярск, цены
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские статистики рассказали, на сколько подорожали услуги образования в регионе. Так, по сравнению с сентябрем 2018 года цены выросли в среднем на 5,6%. Эти цифры коснулись всех категорий системы образования, отмечают в Красноярскстате. 

Больше всего за год подорожала учеба в вузах — на 7,8%. 

«Тарифы на услуги профессионального обучения выросли на 5,2%, дошкольного воспитания – на 5%, среднего образования – на 1,9%», — говорится в сообщении. 

Аналитики также привели средние цены на услуги в Красноярском крае. Стоимость одного дня посещения ясли-сада увечилась почти до 85 рублей. Семестр в колледжах обойдется студентам в 25,7 тысячи рублей. Выучиться на права в регионе тоже стало дороже — 31,4 тысячи рублей за практические и теоретические занятия. 

Обучение в негосударственных вузах стоит в среднем 64,6 тысячи рублей за семестр, а в государственных учреждениях — 78,2 тысячи рублей за полгода. 

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