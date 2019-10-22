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Красноярские автобусы оборудуют валидаторами для оплаты проезда

Главная Общество
Красноярск
08:44 22 Октября 2019
общество, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы смогут расплачиваться за проезд в общественном транспорте без кондукторов. Автобусы оборудуют стационарными терминалами для оплаты проезда. Устройства закреплены на поручнях, пассажиру достаточно поднести к ним карту или смартфон с функцией бесконтактной оплаты. Пока современные системы установлены только в автобусах маршрутов №№ 14 и 38, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на радио «Красноярск-Главный».

Департамент транспорта в ближайшее время планирует установить терминалы еще в трех автобусных маршрутах.

«Стационарные терминалы для оплаты банковской картой появятся на некоторых автобусах маршрутов № 3, 90 и 99. Также на всех маршрутах № 14 и 38 будут стоять такие терминалы. Сейчас устанавливаются терминалы новой версии, они имеют металлический корпус, так называемый антивандальный. Такой терминал полностью исключает взаимодействие с кондуктором, то есть пассажир абсолютно самостоятелен при оплате», - сообщила пресс-секретарь департамента транспорта Кристина Борисенко.

Напомним, что стоимость проезда в автобусах Красноярска составляет 26 рублей.

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