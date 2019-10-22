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Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании

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Красноярск
08:39 22 Октября 2019
услуги, жкх, платежка, банк, сервис
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Красноярское отделение Сбербанка и одна из крупнейших управляющих компаний Сибирского федерального округа «Жилищные Системы Красноярска» (ООО УК ЖСК) заключили Договор об оказании услуг информационного и технологического взаимодействия, который предполагает установку сервиса "Мои платежи".

В Красноярском крае это первый реализованный проект по установке сервиса «Мои платежи» в расчетно-кассовых центрах управляющей компании.

В рамках данного договора на рабочих местах сотрудников организации установлено банковское программное обеспечение, которое позволяет принимать платежи по картам любых банков, причем как в пользу самой управляющей компании, так и в пользу основных ресурсоснабжающих организаций г. Красноярска, а также других поставщиков услуг ЖКХ.

Теперь в 7-ми районных филиалах УК ЖСК помимо жилищной услуги плательщики имеют возможность оплатить по банковской карте еще и свет, газ, капитальный ремонт, вывоз ТКО, тепло и водоотведение.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

 

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