Красноярцам выписали почти 12 тысяч штрафов за нарушения при перевозке детей

Ассоциация производителей детских автокресел и колясок «Приоритет» на основании официальной статистики ГИБДД составила антирейтинг регионов по числу штрафов за нарушения при перевозке детей.

Антилидером стала Тува, где показатель оштрафованных жителей составил 1,12%. В тройке также оказались Ямал и Северная Осетия. Красноярский край — на 30 строчке рейтинга. С начала 2019 года сотрудники ГИБДД выписали жителям региона около 12 тысяч штрафов за неправильную перевозку детей. Коэффициент нарушителей составил 0, 41%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, в России запрещено перевозить детей до семи лет без специального автокресла. Пассажиров от 8 до 12 лет разрешено возить в машинах без дополнительных устройств на заднем сидении.

Фото: ГИБДД