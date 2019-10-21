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Красноярцам выписали почти 12 тысяч штрафов за нарушения при перевозке детей

Главная Общество
Красноярск
17:00 21 Октября 2019
общество, штрафы, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
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Ассоциация производителей детских автокресел и колясок «Приоритет» на основании официальной статистики ГИБДД составила антирейтинг регионов по числу штрафов за нарушения при перевозке детей.

Антилидером стала Тува, где показатель оштрафованных жителей составил 1,12%. В тройке также оказались Ямал и Северная Осетия. Красноярский край — на 30 строчке рейтинга. С начала 2019 года сотрудники ГИБДД выписали жителям региона около 12 тысяч штрафов за неправильную перевозку детей. Коэффициент нарушителей составил 0, 41%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, в России запрещено перевозить детей до семи лет без специального автокресла. Пассажиров от 8 до 12 лет разрешено возить в машинах без дополнительных устройств на заднем сидении. 

Фото: ГИБДД

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