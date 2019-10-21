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В Красноярске мать отсудила у работодателя полмиллиона рублей за гибель сына

Главная Общество
Красноярск
15:45 21 Октября 2019
общество, красноярск, компенсация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Суд обязал красноярскую компанию компенсировать моральный вред матери погибшего работника. Женщине полагалась выплата в полмиллиона рублей за гибель сына во время исполнения служебных обязанностей. Он утонул, двигаясь по ледовой переправе за рулем груженного рудой МАЗа. Лед не выдержал веса многотонной махины, вместе с водителем грузовик ушел под воду.

Суд удовлетворил иск матери о компенсации морального вреда, но работодатель выплачивать деньги добровольно не стал. Сумма была перечислена на счет красноярки только после вмешательства судебных приставов.

«Для того, чтобы взыскать в пользу матери, потерявшей сына, сумму морального вреда, судебный пристав-исполнитель уведомила организацию-должника, в которой трудился погибший, о факте возбуждения исполнительного производства, предупредив обо всех мерах принудительного исполнения, а также оперативно установила, что фирма имеет несколько банковских счетов, и обратила взыскание на денежные средства, поступающие туда», - сообщили в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю.

Деньги были перечислены матери в полном объеме в течение 20 дней, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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