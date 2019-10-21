Ачинский глиноземный комбинат компании РУСАЛ выведет из эксплуатации и начнет рекультивацию шламовой карты № 2

Для запуска важного для города экологического проекта будет проведено общественное обсуждение согласно законодательству – технического задания и ОВОС проекта. После утверждения этих документов Росприродназором можно будет начинать рекультивацию.

Шламовая карта № 2 была введена в строй в 2004 году для складирования нефелинового шлама от глиноземного производства и золошлаковых отходов ТЭЦ. В 2019 году хранилище частично достигло проектных показателей по заполнению и возможное продление срока его эксплуатации признано нецелесообразным.

В настоящее время основной объем шлама складируется на карту № 3. Ее запустили в работу в 2017 году. Эта площадка построена по самым современным технологиям, полностью исключающим какое-либо воздействие на окружающую среду. На 2020 год запланировано завершение работы карты №2, а в 2021 году начнется ее консервация и последующая рекультивация. На это предприятие потратит более 280 млн. рублей.

Горизонтальные участки после демонтажа оборудования покроют грунтовым материалом. Вновь образованный плодородный слой засадят многолетними сортами травы и кустарником. Для лучшей приживаемости в летние периоды молодые растения будут поливать и обновлять дополнительными высадками.

Через несколько лет бывший технологический объект превратится в естественный зеленый холм. Успешный опыт такой работы у АГК уже есть – полным ходом идет рекультивация карты № 1, выведенной из эксплуатации несколькими годами ранее. За это время специалисты отработали технологию, подобрали наилучшие составы грунтов и растений.

Все мероприятия в рамках проекта по карте №2 рассчитаны на несколько лет.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»