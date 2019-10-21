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Российских коучей и бизнес-тренеров приучат работать по профстандартам

Главная Общество
Красноярск
16:17 21 Октября 2019
общество, красноярск, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В России собираются разработать профессиональные стандарты для коучей и бизнес-тренеров. Это поможет урегулировать сферу тренингов, а также «отфильтровать» непрофессиональных спикеров, которые зачастую несут в массы заведомо ложные установки. Инициатива принадлежит депутату Госдумы от Красноярского края Виктору Зубареву. Об этом сообщает газета «Известия». 

Коучи-самоучки, как правило, работают в различных сферах без лицензии. Для продвижения своих уроков они используют в основном интернет-площадки, иногда получается собирать целые залы. Темы для обучения могут быть разные — от бизнеса до семейных отношений. 

В народе таких спикеров нарекли «инфоцыганами». Как правило, они не получали специального образования, а их тренинги могут ввести в заблуждение слушателей или дискредитировать профильных специалистов. Их главная цель — заработать на аудитории, а не передать людям новые знания. Чтобы разобраться с «черным рынком» коучей, депутаты Госдумы решили в очередной раз вернуться к разработке профессиональных стандартов. 

По словам бизнес-коуча из «Сибирского Коуч-центра» Александра Лойко, профстандарты дают ориентиры в отраслях как самим специалистам, так и аудитории. 

«Идея стандартизации профессии коуча отличная. Дело в том, что этот шаг, на мой взгляд, поможет убрать с рынка «специалистов», которые заинтересованы исключительно в том, чтобы зарабатывать деньги на волне популярности коучинга. Эта мера позволит оставить только тех людей и те компании, которые соответствуют стандартам, и гарантируют определенные результаты у клиентов. Если российские стандарты к тому же будут соответствовать рекомендациям Международной федерации коучинга, то мы продвинемся еще дальше в этом вопросе. В целом, я «за» введение таких мер», — прокомментировал спикер.

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