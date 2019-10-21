Российских коучей и бизнес-тренеров приучат работать по профстандартам

В России собираются разработать профессиональные стандарты для коучей и бизнес-тренеров. Это поможет урегулировать сферу тренингов, а также «отфильтровать» непрофессиональных спикеров, которые зачастую несут в массы заведомо ложные установки. Инициатива принадлежит депутату Госдумы от Красноярского края Виктору Зубареву. Об этом сообщает газета «Известия».

Коучи-самоучки, как правило, работают в различных сферах без лицензии. Для продвижения своих уроков они используют в основном интернет-площадки, иногда получается собирать целые залы. Темы для обучения могут быть разные — от бизнеса до семейных отношений.

В народе таких спикеров нарекли «инфоцыганами». Как правило, они не получали специального образования, а их тренинги могут ввести в заблуждение слушателей или дискредитировать профильных специалистов. Их главная цель — заработать на аудитории, а не передать людям новые знания. Чтобы разобраться с «черным рынком» коучей, депутаты Госдумы решили в очередной раз вернуться к разработке профессиональных стандартов.

По словам бизнес-коуча из «Сибирского Коуч-центра» Александра Лойко, профстандарты дают ориентиры в отраслях как самим специалистам, так и аудитории.