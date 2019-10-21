Петр Гаврилов уходит с поста гендиректора ГХК

Петр Гаврилов покидает пост генерального директора Горно-химического комбината. Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам Гаврилова, руководство госкорпорации «Росатом», в состав которой входит железногорское предприятие, не продлило рабочий контракт с гендиректором. Сам руководитель к такому решению относится с пониманием:

«Я это решение уважаю. В свое время я планировал работать на этой должности пять лет, а задержался на 13», — пояснил Гаврилов.

Он рассказал, что в 2006 году приехал в Железногорск по поручению политика Сергея Кириенко. Гаврилов должен был решить судьбу градообразующего предприятия.

«Последний реактор дорабатывал свое, вслед за ним останавливалась радиохимия, мокрое хранилище — срок эксплуатации заканчивался в 2010 году. Перед специалистами комбината тогда стояла дилемма: либо приступить к выводу площадки из эксплуатации, либо найти, что строить, чтобы появилось будущее», — пояснил Гаврилов.

Руководство приняло решение модернизировать мокрое хранилище и продлить срок эксплуатации до 2045 года.

Петр Гаврилов родился 31 марта 1960 года в «Томске-7». Он окончил Томский политехнический институт по специальности «Атомные электростанции и установки». Свою карьеру начал с должности инженера завода СХК. В 2006 году возглавил ГХК в Железногорске. С 2011 года Гаврилов является депутатом краевого Заксобрания.

Фото: sobranie.info