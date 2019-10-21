История одной прогулки или как мы посетили жилой район «Тихие зори»

О новом жилом комплексе «Тихие зори» уже, кажется, сказано достаточно. В интернете накопилось огромное количество информации, начиная от развернутых статей и репортажей, заканчивая видеообзорами и мнениями экспертов из самых разных сфер. Так или иначе, все это влияет на выбор потенциальных покупателей. Узнать, что это за район, мы решили самостоятельно. Как? Устроили выходную пешую прогулку по новому комплексу. Не торопясь изучили местные красоты, пообщались с жителями первого дома и узнали, почему же они купили квартиру в этом месте.

Как добраться?

Автобус. До «Тихих зорей» мы отправились на автобусе №31. Отвечая на вопрос: «Почему не поехать на машине и не тратить свое время?», просто, чтобы понять, сколько времени придется потратить на пешую прогулку. Автобус идет до остановки «Тихие зори», находится она рядом с «Платинум Арена Красноярск». Сейчас автобус №31 - единственный маршрут, идущий до жилого комплекса. В будущем остановка «Тихие зори» пополнится новыми маршрутами. Четыре минуты - потраченное время от остановки до ул. Лесников, 23.

Но это не единственный вариант, как можно добраться до места назначения. Существует остановка «Лесоперевалочная база». Согласно 2Гису до первого дома (ул. Лесников, 23) - 1,5 км. или 20 минут. Также проверили количество затраченного времени - 13 минут спокойным шагом.

Автомобиль. Благодаря новому мосту, можно быстро добраться до других районов города. Например, до центра на машине минут 10-15, также и до пр. Свободный. В этом плане новый мост действительно “разгрузил” дороги. Кстати, между микрорайоном «Тихие зори» и Пашенным (от ул. Лесников до пер. Уральского) обещают построить дорогу. Она пройдет под железнодорожными путями и вдоль берега Енисея.

ЖД платформа. Платформу «Тихие зори» построили в рамках подготовки к зимней Универсиаде, поэтому расположена она максимально близко к спортивному комплексу «Платинум Арена Красноярск».

Но и это еще не все. Поблизости проходит строительство транспортного пересадочного узла «Южный», связывающего пассажиров автомобильного, автобусного и железнодорожного транспорта.

В чем преимущество района?

«Тихие зори» расположились в экологически благоприятном районе города. Поблизости расположены знаковые места отдыха - заповедник «Столбы», Фанпарк «Бобровый лог» и парк флоры и фауны «Роев ручей». Здесь дует свежий ветер, чувствуется запах леса. Несомненный плюс для тех, кто любит часто посещать эти места и просто выезжать за город - не нужно тратить время на дорогу, всё находится рядом.

Вот мы и на месте. Масштабы дома действительно поражают. Нужно отметить, что дом имеет индивидуальный архитектурный облик с переменной этажностью 19-25. Когда вы подниметесь на 25 этаж, у вас, несомненно, захватит дух, но при этом вы не сможете не любоваться местными красотами. Чего только стоит вид на Енисей и предгорье Саян.

Расположенный поблизости крытый спортивный комплекс «Платинум Арена Красноярск», где проходили активности, посвященные Универсиаде 2019, проводит спортивные и развлекательные мероприятия, также доступны детские спортивные секции. А еще арена является домашней площадкой хоккейной команды «Сокол».

Куда ходить за продуктами? Что касается наличия продуктовых магазинов - поблизости находится гипермаркет «Лента», также в пределах района будет построен новый торговый центр сети «Командор», ожидается в течение 2х лет. Сейчас же в первом доме уже открыт супермаркет «Командор. У дома». Небольшой магазин со всем необходимым расположился на первом этаже и смотрит прямо на спортивный комплекс.

А что для детей? На территории района «Тихие зори» выделены участки под строительство школы на 1280 человек и двух детских садов. Согласно разрабатываемому проекту района, школа и детские сады должны полностью закрыть потребности данного района. Детский сад на 270 мест уже проектируется, и должен появиться в 2021 году. Сейчас же маленькие жители могут отправиться на развивающие занятия в частный детский сад «Фиксята». Он уже работает и собирает положительные отзывы родителей. Подобный детский сад будет во втором строящемся доме.

Как передвигаться по району? По всему району предусмотрены пешеходно-велосипедные связи: вдоль набережной и по центру района. Полностью они еще не функционируют, так как идет застройка района, но во дворе и около дома уже можно заметить местных велосипедистов. В перспективе будет пешеходная и велосипедно-роликовая связь вдоль реки Базаиха с Фанпарком «Бобровый лог». Кстати, о набережной - сейчас это 1450 метров урбанизированного пространства вдоль Енисея, и 500 метров вдоль реки Базаиха с организованными спусками к воде. В будущем планируют организовать местный пляж.

А у нас во дворе. Плавно переходим во двор, и это не простой двор, размером он с два футбольных поля. Без преувеличения. Важный момент для родителей - двор закрыт от движения автомобильного транспорта и стыкуется к набережной Енисея, о безопасности здесь позаботились в первую очередь. Двор разделен на несколько частей: площадка для детей постарше, для детей помладше, площадка с тренажерами, баскетбольно-футбольная площадка и мини-парк. Детская площадка с резиновым покрытием и многофункциональным детским городком. Можете быть уверены, дети будут в полном восторге от такого разнообразия, и будьте готовы к тому, что на площадке вы проведете не один час точно.

Во дворе предусмотрен мини-парк, в котором жильцы первого дома совместно с застройщиком высадили деревья. В начале лета застройщик организовал «Зеленый день», на котором жильцы не просто приняли участие в благоустройстве двора, но и завели новые знакомства. Кстати, жители здесь очень активные и уже провели «День соседа» с конкурсами, пикником и даже просмотром фильмов в летнем кинотеатре. Уютно и очень круто.

Еще один интересный факт. При строительстве дома нашли огромный якорь, который отреставрировали и оставили во дворе в качестве арт-объекта. Здорово, что у района есть своя изюминка, своя история.

А где парковаться? Сказать, что около дома негде припарковаться пока нельзя. Дом еще не заселен полностью, поэтому есть свободные парковочные места. Помимо наземной парковки, которая кстати отделена от детской площадки забором и высаженными деревьями, во дворе предусмотрена и подземная. Попасть на подземную парковку возможно через дворовую территорию, а также через лифтовые холлы в секциях №1 - №3. Подземные парковки ожидаются и в других дворах комплекса. Кроме стандартных мест на один автомобиль, предлагаются «семейные» парковки на 2 автомобиля. «Семейная» парковка предполагает размещение автомобилей друг за другом.

Что с помещениями на первых этажах? В доме отдельно запроектированы помещения под супермаркеты и аптеки. Остальные же сдаются в аренду под определенные виды деятельности, позволяющие создать максимально развитую коммерческую инфраструктуру жилого района в пешеходной доступности, чтобы жители реже пользовались автотранспортом. Кстати, жители дома могут принять участие в опросе по наполнению коммерческих помещений, опрос проводится на сайте застройщика. Воспользоваться услугами парикмахера, сделать маникюр возможно в салоне красоты «Персона Platinum». В ближайшее время откроет свои двери «Советская аптека».

Вот на что стоит обратить внимание бизнесменам ресторанного бизнеса. В каждой жилой секции, примыкающей к набережной, запроектированы помещения под кафе и рестораны. Самое важное, что эти помещения еще свободны. Только представьте, как круто будет посидеть вечером в кафе с огромными витражными окнами с видом на Енисей. А еще есть возможность поставить столики около кафе, и в приятной атмосфере провести вечер.

Переходим к дому и квартирам. «Жду вас около четвертой парадной», «ул. Лесников, д.23, парадная №3», «Парадная, а не подъезд» - отголоски Питера в «Тихих зорях». Стоит провести ликбез и все-таки разобраться в вопросе, что есть парадная, а что подъезд. Слово «парадная» пошло не от парада или другого праздничного шествия. Все было проще. Во все времена имперской России существовал парадный подъезд к дому. Подъезд — это то пространство или дорожка на улице, по которой подъезжают к входу в дом.

Входные группы сквозные, что очень удобно. Зашел с внешней части дома, вышел во двор. Отделка парадного входа и лифтового холла первого этажа выполнена из итальянского керамогранита светлых тонов. Для максимальной освещенности и создания естественного света, входные группы выполнены из противоударного стекла. Действительно шикарный парадный вход.

В доме установлены бесшумные современные лифты с отделкой кабины из нержавеющей стали и установленными зеркалами. До 25 этажа в прямом смысле слова долетели за считанные секунды. Хорошо, что установлено три лифта, дабы избежать бесконечного ожидания. В лифте предусмотрены камеры видеонаблюдения, и не только в лифте, но и в лифтовом холле первого этажа и на придомовой территории.

Что стоит знать о квартирах? Логично, что в многоквартирном доме представлены самые разнообразные планировки. Потенциальному покупателю есть из чего выбрать, начиная от студий площадью 18 кв. м. и заканчивая 3х или 4х комнатными площадью 102 кв. м. с бонусом в виде отдельной ванной комнаты в «родительской» спальне. Добавим, что в первом доме квартиры площадью 102 кв. м. закончились, но в следующих домах обязательно будут. Отделка предлагается двух вариантов: получистовая и чистовая, то есть уже готовая к полноценной жизни или сдаче жилья в аренду.

Вопрос, который, пожалуй, волнует всех тех, кто любит послушать музыку чуть-чуть громче обычного или всех тех, кто любит тишину. Что в «Тихих зорях» со звукоизоляцией? Межквартирные стены застройщик делает толще, чем обычно - толщина кирпичных стен 250 миллиметров, вместо 200 как было в предыдущих проектах 5 лет назад.

А что в итоге?

Можно долго апеллировать фактами, но настоящими эмоциями поделится тот, кто сделал выбор в пользу «Тихи зорей». Мы пообщались с местным жителем Антоном Николаевичем Дудко: «Квартиру я изначально рассматривал в двух местах: на Лесопарковой в Октябрьском районе и в Белых Росах, но оба варианта как-то радости не приносили. Если в Росах и можно было взять квартиру с красивым видом на город и на Абаканскую протоку, то на Лесопарковой, к сожалению, этого нет. Про «Тихие зори» узнал на сайте «Красстроя», начал изучать это место, показалось мне очень перспективным.

Во-первых, это первая линия с объектом Универсиады (страх вступать в долевое отпал сразу, была уверенность, что обязательно достроят). Во-вторых, развязка с четвертого моста - до центра на машине 5-7 минут, на пр. Свободный также. Ну а в-третьих, это само месторасположение - с одной стороны Енисей, вдоль которого проложена набережная в два уровня с освещением, с лавочками, с велодорожкой, а с другой стороны Бобровый лог, Столбы. Воздух здесь просто шикарный, чувствуется запах тайги. Квартиру себе выбрал на 25-ом этаже с шикарным видом на «Арену Платинум», четвертый мост и весь город. Внутри двора расположена шикарная детская и спортивная площадки, и, кстати, двор полностью закрыт от машин. Захотел порыбачить, пожалуйста, люди ловят хариуса. Электричка тоже ходит, даже есть своя станция «Тихие зори». Ну и, самое главное, тут очень дружные и отзывчивые соседи, многие из которых стали хорошими друзьями, отмечаем уже вместе праздники, дни рождения, новоселья. Ну и как бы прожив тут уже 4 месяца, я не разу не пожалел о своем выборе. Тут просто супер!».

И все-таки

Прогулка одного дня впечатлила масштабами строительства, поразила видами, удивила архитектурными задумками и дала некую пищу для размышлений. Жилой комплекс «Тихие зори» может стать отличным вариантом для покупки жилья или инвестиции. Наш совет - собирайтесь и отправляйтесь на прогулку в данный район. Опираясь на предоставленные факты, будет легче сделать выбор. Может быть, это то место, которому вы от всего сердца скажете: «Да, я хочу здесь жить».

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