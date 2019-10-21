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Из-за гололеда в Красноярске увеличилось количество аварий

Главная Общество
Красноярск
10:41 21 Октября 2019
общество, дтп, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске из-за гололеда и снега возросло количество аварий — не все водители оказались готовы к сложным погодным условиям. Синоптики Среднесибирского УГМС и сотрудники ГИБДД неоднократно предупреждали красноярцев  о минусовых температурах и осадках. К концу месяца водителям рекомендовали сменить летние шины на зимние. 

Очевидцы 20 октября опубликовали фотографии серьезных аварий. Так, ночью иномарка Nissan Skyline на парковке столкнулась с автомобилем Hyundai — там ехали двое взрослых и ребенок. Трехлетний мальчик сильно ударился, ему оказали медицинскую помощь на месте.  

Из-за гололеда в Красноярске увеличилось количество аварий

Еще одна авария произошла на прилегающей территории по ул. Соколовская, 72. Водитель на летней резине не справился с управлением и протаранил несколько припаркованных машин. 

В выходные также не обошлось без ДТП —  на перекрестке ул. Линейная-Мужества автобус №88 столкнулся с иномаркой Hyundai, а на ул. Микуцкого автомобиль слетел в кювет. Обошлось без пострадавших. 

Из-за гололеда в Красноярске увеличилось количество аварий
Из-за гололеда в Красноярске увеличилось количество аварий

Отметим, что в связи с резким ухудшением погоды в шиномонтажных мастерских Красноярска образовались очереди. 

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