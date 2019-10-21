К концу рабочей недели красноярцев ждет незначительное потепление

Понедельник, 21 октября, станет самым холодным днем наступившей недели. По данным Среднесибирского УГМС, ночью температура в Красноярске опустилась до -9°С, город засыпало снегом. Днем столбики термометров не поднимутся выше -2°С, преимущественно без осадков. Порывы северо-западного ветра будут достигать 3-8 м/с, на дорогах гололедица.

«21 октября на юге Таймырского МР ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с, местами до 26 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на автодорогах сохранится гололедица, местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», - предупредили синоптики.

Со вторника, 22 октября, температура в Красноярске постепенно начнет повышаться. Ночью термометры покажут -6°С, днем воздух прогреется до +2°С.

К середине недели дневные температуры достигнут +5°С, а в пятницу воздух прогреется до +8°С в светлое время суток и +1°С ночью, передает корреспондент Sibnovosti.ru.