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К концу рабочей недели красноярцев ждет незначительное потепление

Главная Общество
Красноярск
09:32 21 Октября 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Понедельник, 21 октября, станет самым холодным днем наступившей недели. По данным Среднесибирского УГМС, ночью температура в Красноярске опустилась до -9°С, город засыпало снегом. Днем столбики термометров не поднимутся выше -2°С, преимущественно без осадков. Порывы северо-западного ветра будут достигать 3-8 м/с, на дорогах гололедица.

«21 октября на юге Таймырского МР ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с, местами до 26 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на автодорогах сохранится гололедица, местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», - предупредили синоптики.

Со вторника, 22 октября, температура в Красноярске постепенно начнет повышаться. Ночью термометры покажут -6°С, днем воздух прогреется до +2°С.

К середине недели дневные температуры достигнут +5°С, а в пятницу воздух прогреется до +8°С в светлое время суток и +1°С ночью, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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