В Красноярске ночью выпал снег

В Красноярске в ночь на 20 октября выпал первый снег. Фотографии красноярцы начали публиковать в социальных сетях. Температура воздуха в воскресенье будет держаться на отметке +3...+5 градусов, поэтому снежный покров успеет растаять.

«20 октября в центральных районах Красноярского края местами сохранится временный снежный покров. На дорогах гололедица», — говорится в сводках Среднесибирского УГМС.

Начало следующей недели будет холодным — в понедельник, 21 октября, синоптики Gismeteo.ru прогнозируют минусовую температуру днем — до -1...-3 градусов. Осадков не ожидается. После короткой волны похолодания в Красноярск ненадолго придет тепло. В конце октября столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов. Такая погода продержится вплоть до начала ноября.