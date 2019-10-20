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В Красноярске ночью выпал снег

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Красноярск
09:23 20 Октября 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске в ночь на 20 октября выпал первый снег. Фотографии красноярцы начали публиковать в социальных сетях. Температура воздуха в воскресенье будет держаться на отметке +3...+5 градусов, поэтому снежный покров успеет растаять. 

«20 октября в центральных районах Красноярского края местами сохранится временный снежный покров. На дорогах гололедица», — говорится в сводках Среднесибирского УГМС. 

Начало следующей недели будет холодным — в понедельник, 21 октября, синоптики Gismeteo.ru прогнозируют минусовую температуру днем — до -1...-3 градусов. Осадков не ожидается. После короткой волны похолодания в Красноярск ненадолго придет тепло. В конце октября столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов. Такая погода продержится вплоть до начала ноября. 

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