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Красноярцев пустят на крышу Биг-Бена

Главная Общество
Красноярск
10:30 19 Октября 2019
красноярск, общество, экскурсия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В мэрии Красноярска объявили о решении мэра Сергея Еремина запустить экскурсии на крышу Биг-Бена в центре города. Глава поддержал предложение — сейчас специалисты обдумывают детали нового экскурсионного формата. Возможно, первых туристов на крышу главных красноярских часов пустят уже к декабре, ближе к Новому году. 

«Это в своем роде закулисье, другой взгляд на город, который может быть интересен нашим горожанам и туристам», – сказал Сергей Еремин.

К 400-летию Красноярска уже начали прорабатывать новые туристические возможности. Специалисты предлагают создать стандарты подготовки экскурсоводов и проработать новые маршруты для гостей и горожан.

Новую туристическую программу обещают представить уже в 2020 году. 

«Сейчас мы систематизируем то, что есть, а в первой половине 2020 года представим программу развития туризма в нашем городе», – отметила Вероника Клоберданц, заместитель начальника отдела реализации проектов и программ в сфере молодежной политики.

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