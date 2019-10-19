Красноярцев пустят на крышу Биг-Бена

В мэрии Красноярска объявили о решении мэра Сергея Еремина запустить экскурсии на крышу Биг-Бена в центре города. Глава поддержал предложение — сейчас специалисты обдумывают детали нового экскурсионного формата. Возможно, первых туристов на крышу главных красноярских часов пустят уже к декабре, ближе к Новому году.

«Это в своем роде закулисье, другой взгляд на город, который может быть интересен нашим горожанам и туристам», – сказал Сергей Еремин.

К 400-летию Красноярска уже начали прорабатывать новые туристические возможности. Специалисты предлагают создать стандарты подготовки экскурсоводов и проработать новые маршруты для гостей и горожан.

Новую туристическую программу обещают представить уже в 2020 году.