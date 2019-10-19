В Красноярске появится народный парк героев

В Красноярске в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На улице Свердловской будет создано новое общественное пространство - Народный парк героев. Сейчас там ведется благоустройство. Уже заложен мемориальный камень и установлен фундамент под основную скульптурную композицию парка. Ее частью станет стена из красного гранита с именами героев, не вернувшихся с войны.

Недалеко от проходной Красноярского деревообрабатывающего комбината на улице Свердловская кипят работы. Часть работ по организации Народного парка героев уже выполнена: установлена массивная стена из красного гранита, заложен мемориальный камень. Сегодня, в День призывника, посмотреть на будущее новое общественное пространство с историей отправились красноярские призывники, которые на днях отправятся служить в российской армии.

В Красноярске всегда трепетно относились к истории. Особенно к тем страшным годам, которые пережила страна в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому на гранитной стене будут высечены имена солдат, не вернувшихся с фронта.

Параллельно с посещением парка призывниками, здесь на месте прошло выездное совещание Попечительского совета, который был создан специально для организации работ по строительству объекта. В совет вошли ветераны, активисты и общественники Свердловского района, представители крупных предприятий, к примеру РЖД, и организаций со всего города.

«Большую работу мы провели по выбору площадки. В итоге выбрана эта - около проходной. Название общественного пространства было выбрано на конкурсе. Название скульптурной композиции, которую можно увидеть в мастерской, также выбирали «всем миром». И сегодня Попечительский совет увидел темпы строительства сквера, качество работ. Хотел бы поблагодарить за помощь в создании проекта губернатора края Александра Викторовича Усса и главу города Сергея Еремина, депутатов Законодательного собрания края и городского Совета. Этот парк сделает наши будущие поколения еще сплоченнее. Важно, что мы передаем память о войне, о погибших земляках подрастающему поколению», - заявил глава Свердловского района Игорь Титенков.

Скульптурная композиция «Под знаменем Победы» сейчас в процессе изготовления в натуральную величину. В прямом смысле слова в печи. Сам парк будет наполняться поэтапно. К 75-летию годовщины Победы - скульптура, мемориальная стена и центральная площадка. Далее - подсветка, фонтан и пространство для общественных мероприятий, в том числе по патриотическому воспитанию.