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Красноярский транспорт готовится к зиме

Главная Общество
Красноярск
16:27 18 Октября 2019
красноярск, автобусы, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярск со дня на день придет зима. В шиномонтажных мастерских - очереди из желающих поменять резину. Многие традиционно ждут до последнего. Муниципальный же общественный транспорт уже готов к зиме на 90%. Об этом сегодня рассказали представители департамента транспорта и муниципальный перевозчик. 

Подготовка общественного транспорта начинается еще весной и включает два основных направления: подготовка к зиме зданий и сооружений и подготовка подвижного парка. В первом случае это ремонт и утепление самих зданий, кровель, ворот, боксов. Ведь от того, в каких условиях будет зимовать транспорт, зависит качество его работы на дорогах города. 

По словам заместителя руководителя департамента транспорта администрации Красноярска Виталия Чеусова, один из приоритетов подготовки общественного транспорта - обеспечение стабильного выхода на линию всего подвижного состава в самые сильные морозы, а также наличие готового резервного транспорта. 

«Проверки качества работы общественного транспорта мы проводим регулярно. Реагируем на жалобы жителей. Каждые 300-400 метров автобус делает остановку, тепло выходит через открытые двери. В любом случае в автобусе поддерживается температура теплее, чем на улице. Комфорта, как в автомобиле, добиться сложно. Сейчас у автобусов заменили технические жидкости, проверили радиаторы. До наступления холодов все будет готово на 100 %, этот вопрос стоит на контроле департамента транспорта», - заявил чиновник. 

Что касается непосредственно самих автобусов, то их подготовка стартует еще в июне, в разгар лета, и продолжается до конца октября. Здесь проводится и проверка всех бортовых приборов, систем, влияющих на безопасность движения, и работы по обеспечению электро- и пожарной безопасности, регулировка дверных механизмов. Профилактика работы отопительного оборудования тоже производится заблаговременно – в электроцехе меняют и ремонтируют печки. При необходимости заменяются уплотнители дверей, форточек, люков.

Отметим, ежедневно на городские маршруты выходит 450 единиц муниципального транспорта. Как рассказал заместитель генерального директора пассажирского автотранспортного предприятия № 7 Станислав Басалаев, это сама подготовка начинается в июне, однако же анализ предстоящих работ проводится сразу после зимы.

«Как только заканчивается зима, весь подвижной состав мы проверяем по десяткам показателей, фиксируем технические недостатки. В июне начинаем их устранять. Сейчас 90% транспорта готово. Сейчас остались автобусы, в которых мы утепляем салон, двери, моторные отсеки. Зимы у нас суровые, поэтому нужно быть вовсеоружии».

Текст: Алексей Спиридонов

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