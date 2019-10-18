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На Ястынском поле в Красноярске построят детсад на 190 мест

Главная Общество
Красноярск
16:20 18 Октября 2019
общество, красноярск, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
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Городские власти выбирают подрядчика строительства детского сада в микрорайоне «Ястынское поле». На ул. Мате Залки, 8 собираются стоить дошкольное учреждение на 190 мест. Застройщика планируют определить 23 октября. Дошкольное учреждение он возведет в течение двух лет.

В эти сроки в Красноярске будут построены или выкуплены 18 детских садов. До конца года в эксплуатацию сдадут семь детских учреждений, в общей сложности рассчитанных на 1650 мест.

По два сада откроются в микрорайонах «Белые росы» и «Слобода весны», по одному – на «Бугаче», в «Солонцы-2» и «Покровском», передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на администрацию Красноярска.

Еще два здания под детсады выкуплены у застройщиков на улицах Ольховая и Молокова. В планах покупка объектов в Советском и Октябрьском районах.

«Завершено проектирование пяти детских садов, которые построят в Ленинском, Советском и Октябрьском районах. Проектная документация на детский сад по улице Волгоградская, 2а проходит государственную экспертизу. Для детского сада в микрорайоне «Ястынское поле» определяется подрядчик, следом на торгах будут определены строители для ДОУ по улице Елены Стасовой, улице Норильской и в 5-м микрорайоне «Слободы Весны». Объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году», — отметили в мэрии.

Еще в следующем году начнут стоить сады на 380 мест в Свердловском и Железнодорожном районах города.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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