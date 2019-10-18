Красноярский алюминиевый завод признан лучшим предприятием по социальной эффективности в Красноярском крае

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ занял первое место в краевом смотре-конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства».

Конкурс ежегодно проводит министерство экономики и регионального развития Красноярского края среди муниципальных образований, городских округов и организаций региона. Его цель – развитие социального партнерства и распространение положительного опыта в этой области. Церемония награждения победителей конкурса состоялась в правительстве Красноярского края.

Участники конкурса среди организаций оценивались по таким критериям, как динамика роста заработной платы, затраты на оздоровление, мероприятия по улучшению условий и охраны труда, спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия, затраты на переподготовку и повышение квалификации кадров, поощрение победителей производственных и профессиональных конкурсов.

– Красноярский алюминиевый завод выполняет все социальные обязательства перед своими работниками, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. – Социальная программа для заводчан включает льготный санаторно-курортный отдых и лечение, бесплатный летний оздоровительный лагерь для детей сотрудников, бесплатную ежегодную вакцинацию от гриппа, ежедневную дотацию на питание, бесплатное общежитие для иногородних работников, льготную программу дополнительного медицинского страхования. Действует программа предоставления мест в детском саду в микрорайоне Северный. Поэтому первое место в краевом конкурсе – это подтверждение эффективности нашей работы в плане социальной защищенности персонала.

В целом затраты по бюджету социальных программ Красноярского алюминиевого завода в 2018 году составили 191,6 млн рублей, в том числе расходы на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. В среднем на каждого работника предприятия из средств бюджета социальных программ израсходовано 45,53 тыс. руб. В 2019 году на эти цели предполагается потратить более 200 млн рублей.

Отметим, ранее в этом году КрАЗ также признан лучшим среди промышленных предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда по итогам работы за 2018 год.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»