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В Новоселовском районе открыли обновленный в рамках партийного проекта школьный спортзал

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Красноярск
15:12 18 Октября 2019
спорт, ремонт, школа, школьники, партии
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Открытие спортивного зала Анашенской общеобразовательной школы после капитального ремонта состоялось вчера, 17 октября, в Новоселовском  районе. Это четвертый спортивный зал в Новоселовском районе, отремонтированный в рамках партийного проекта «Детский спорт». Оформление зала выполнено в фирменном стиле Зимней универсиады-2019.

Как отмечают в местном отделении партии, капитальный ремонт спортзала в этой школе не проводился уже давно. Сегодня он отремонтирован и красиво оформлен. Одну из стен теперь занимает изображение талисмана Зимней универсиады-2019 – U-Лайки. О прошедших в Красноярском крае международных студенческих играх также будут напоминать яркие баннеры. На фасаде школы,  ярко и лаконично призывает к новым спортивным рекордам баннер «Единой России», подаренный школе специально к открытию спортзала.  

Торжественное мероприятие открыл секретарь местного отделения партии, глава Новоселовского района Александр Гергарт. Он поздравил всех присутствующих с таким значимым событием и пожелал новых спортивных успехов ребятам. Новый зал для школьников - это огромный стимул вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, добавил он. 

Секретарь местного отделения также выразил надежду на то, что реализация партийного проекта «Детский спорт» будет продолжена, ведь благодаря ему ребятишки из сельских территорий получают возможность заниматься спортом в современных и комфортных условиях.

«Праздник получился ярким, эмоциональным и очень позитивным. Выступали детские коллективы села. Сразу же после торжественного открытия в обновленном зале закипели спортивные страсти - состоялись первые школьные соревнования», - поделилась впечатлениями исполнительный секретарь местного отделения партии Галина Ярлыкова.

По материалам «Единой России»
Фото: «Единая Россия»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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