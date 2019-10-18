В Дивногорске состоялось открытие нового общественного пространства, благоустроенного в рамках партпроекта

В Дивногорске в четверг, 17 октября, состоялось торжественное открытие очередного обновленного в рамках партийного проекта «Городская среда» общественного пространства возле памятника А.Е. Бочкину.

С этим знаменательным событием горожан поздравили глава города Егор Оль и депутат Законодательного собрания края, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Новиков, которые отметили, что главное в реализации партпроекта «Единой России» – постепенное преображение городских и сельских территорий края, в том числе, и города Дивногорска.

«Эти благоустроенные пространства уже стали местом притяжения для жителей и гостей города. Теперь необходимо всем вместе сохранить обновленные уголки Дивногорска», - отметил Новиков.

Исполнительный секретарь местного отделения партии Наталья Крысова в беседе с ER.RU рассказала подробнее о праздничном мероприятии.

«Символично, что открыли новое общественное пространство пришедшие на праздник дети. Они запустили в небо разноцветные воздушные шары. Затем праздничную программу продолжили творческие номера детского образцового хореографического ансамбля «Огонек» и вокальной студии «Веселые нотки», а на игровых площадках для детей проводились различные конкурсы с призами. Жители окрестных домов, воспитанники Дома детского творчества и их родители по достоинству оценили данный объект, где люди разного возраста могут найти себе занятие по душе», - подчеркнула она.

Отметим, благоустройство территории у памятника А.Е. Бочкину велось в течение трех месяцев компанией «Доринвестстрой». Комплекс включает в себя игровую зону для комфортного семейного отдыха, качели с прекрасным видом на Дивные горы, выставочную зону. Вдоль прогулочных аллей установлено новое освещение. В общей сложности на ремонтные работы из бюджетов разных уровней было направлено около 8,5 млн рублей.

Добавим, в рамках реализации приоритетного партийного проекта «Городская среда» благоустройство общественных пространств и дворовых территорий находится на постоянном контроле партийцев на всех этапах реализации программы. При содействии местных отделений партии проводятся выбор и обсуждение дизайн-проектов благоустройства, единороссы совместно с общественниками и жителями территорий осуществляют контроль над качеством и сроками реализации благоустроительных работ.

По материалам «Единой России»

Фото: «Единая Россия»