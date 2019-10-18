В Красноярске меняется расписание электричек из-за перехода на зимний график

Сегодня, 18 октября, АО «Краспригород» вносит изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих из Красноярска до станций Зеледеево, Красноярск Северный, Зыково и Камарчага.

В КрасЖД также предупредили, что некоторые поезда отменяются с наступлением холодов:

Красноярск – Кемчуг – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 17:50, отправление со станции Кемчуг в 20:30);

Зеледеево – Красноярск (отправление со станции Зеледеево в 19:55);

Красноярск – Сорокино – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 08:40, отправление со станции Сорокино в 10:40), курсировавший по субботам;

Красноярск – Камарчага (отправление со станции Красноярск в 08:30), курсировавший по субботам;

Красноярск Северный – Кемчуг – Красноярск (отправление со станции Красноярск Северный в 08:27, отправление со станции Кемчуг в 15:18);

Кача – Красноярск (отправление со станции Кача в 17:20);

Красноярск – Кемчуг – Красноярск Северный (отправление со станции Красноярск в 14:20, отправление со станции Кемчуг в 16:47).

С 18 октября из Красноярска будут курсировать более 40 пар поездов — это соответствует обычному режиму работы железной дороги.

Фото: КрасЖД