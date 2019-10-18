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В Красноярске открывается этап всероссийского фестиваля идей и технологий

Главная Общество
Красноярск
12:56 18 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В пятницу, 18 октября, в Красноярске стартует этап Всероссийского фестиваля идей и технологий Rukami. Краевой центр выбран одной из площадок проекта.

В «Спортэксе» для горожан пройдут мастер-классы по созданию полезных и нужных вещей, перфомансы, научные шоу и лекции. На территории фестиваля будет порядка 60 уникальных локаций. 

«На Rukami можно будет увидеть различных роботов, посмотреть за гонками дронов, собрать модели по эскизам Леонардо да Винчи, окунуться в мир виртуальной реальности, поработать с 3D-принтерами, собрать мини-компьютер. Будет работать порядка 60 локаций», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Фестиваль уже состоялся в Туле, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Белгороде, Новосибирске, Челябинске и Великом Новгороде. Его цель – популяризация технического творчества. Например, в Новосибирске школьники создали множество различных изобретений: двери в метро для людей с ограниченными возможностями, куртку-рюкзак, ботинки для супергероя и др. 

Вход свободный, площадка работает с 11:00 до 18:00. 

Фото: vk.com/rukami

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